Joe Biden a débarqué ce mercredi soir en Europe, et plus précisément à Bruxelles où se tient ce jeudi les sommets de l'OTAN, du G7 et de l'UE, entièrement dédiés à la guerre menée par la Russie en Ukraine.

Air Force One, le Boeing 747 transportant le président américain, a atterri vers 21h05 à l'aéroport de Melsbroek. Joe Biden a directement été accueilli par le Premier ministre Alexander De Croo et l'ambassadeur des États-Unis en Belgique, Michael M. Adler.

Il a dans la foulée rejoint, à bord de sa voiture blindée "The Beast" (La Bête), l'ambassade des États-Unis à Bruxelles où il a passé la nuit.

Ce jeudi matin, Joe Biden a quitté vers 9h40 l'ambassade pour arriver un quart d'heure plus tard au Sommet de l'Otan. Toute une colonne de voitures et de services de sécurité est partie de l'ambassade où le président a passé la nuit, pour emprunter la rue Belliard en direction du siège de l'Otan à Haren.