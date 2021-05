Le collège communal a approuvé ce mardi une modification du règlement permettant d’introduire les demandes jusqu’au 27 août 2021 pour la saison sportive 2020-2021.

Précédemment, la limite était fixée au 31 mai. "Cet assouplissement offrira aux familles plus de latitude pour introduire leurs demandes en contexte de pandémie", assure le bourgmestre Emir Kir. "Plus que jamais nos jeunes ont besoin de pratiquer une activité physique régulière. Les premières conclusions sur l’augmentation de la sédentarité en période de pandémie sont inquiétantes en termes de santé publique. Avec un montant de 260 euros et plus de souplesse dans les délais d’introduction, nous passons un message fort et la population répond déjà présent puisque près de 350 dossiers ont déjà été reçus par les services.”

"Notre objectif est de démocratiser la pratique sportive et les chèques-sport sont une démonstration concrète de cette ambition politique à Saint-Josse. Leur succès se confirme d’année et année et le montant attribué n’a cessé d’évoluer. La démarche est donc positive pour nos jeunes car elle permet d’ancrer la pratique sportive dans leur quotidien dès le plus jeune âge", précise l'échevin des Sports, Kadir Oznokaci.