Les jeunes des Marolles sortis "frustrés" de leur rencontre avec la police : "Nous déplorons leur manque d'empathie" BruxellesVidéo M. L.

Les jeunes des Marolles sont sortis un peu "frustrés" de leur rencontre avec le bourgmestre et les responsables de la police de la zone de police Bruxelles-Capitale-Ixelles lundi après-midi. "Malgré ces témoignages poignants, nous déplorons le manque d’empathie et d’étonnement de la part des policiers présents. Nous regrettons que les policiers présents ne se soient manifestés qu’en fin de rencontre, pour préciser qu’ils avaient le droit d’interpeller et de contrôler sans expliciter les raisons de ce contrôle."