Les jeunes bruxellois en quête d’un nouveau futur étaient au salon Bruxelles-Formation : 2 200 jeunes (et moins jeunes) et 86 organismes formateurs se sont rencontrés pendant deux jours à Tour&Taxis.

Bruxelles Formation recevait, ces 22 et 23 mars, 2 200 personnes à son salon organisé à Tour&Taxis. Parmi elles, beaucoup de jeunes, pas toujours qualifiés et peinant souvent à se frayer un chemin sur l’exigeant et complexe marché du travail. “83 stands, ça permet de couvrir un maximum de disciplines”, sourit l’attachée de presse à l’entrée du salon. De fait, parmi les professions venues rencontrer les jeunes bruxellois, des travailleurs de rue, des conducteurs de chantiers, mais aussi La Défense ou encore les pompiers. De quoi se perdre… C’est peut-être un petit peu le cas d’Antonio, 20 ans.

(...)