Il y a un mois, l’est du pays a été ravagé par des orages d’une violence extrême. La capitale a été en grande partie épargnée par ces intempéries historiques, mais cela n’a pas empêché les Bruxellois de se sentir solidaires des populations liégeoises sinistrées : dons de particuliers, aides matérielles des autorités communales, coups de main sur place…

Ce lundi, ce sont les forains du Midi qui ont voulu faire un geste : les enfants sinistrés de Verviers ont été invités à la foire et ont pu profiter gratuitement des attractions, ainsi que des douceurs sucrées.

" L’idée a été lancée par la Ville de Bruxelles, et on a directement été sensibles à cette initiative ", explique le forain Jean-François Vlasselaerts. " Cette catastrophe nous touche tous. La foire est une grande famille. Certains confrères du Midi participent aux foires de la province de Liège et connaissent bien la région. La Belgique est toute petite, on doit donc s’entraider ."

"Oublier leur traumatisme"

Une trentaine de jeunes Verviétois ont reçu un bracelet rouge de libre accès… De quoi leur donner un grand sourire, malgré la pluie et les températures plutôt automnales. " Cette solidarité fait vraiment plaisir ! Quand on a eu les inondations dans notre commune, on a reçu la visite de Bruxellois, de Flamands, mais aussi de Français, d’Allemands, de Suisses ", nous confie le jeune Nabil, qui se dit " chanceux " car il n’a eu " que de l’eau dans la cave et au rez-de-chaussée ". " On ne vient pas souvent à Bruxelles. C’est vraiment chouette de découvrir cette foire ", continue son ami Mohamed.

Originaire de la région d’Eupen, Martine, institutrice, passe désormais ses journées à encadrer bénévolement les enfants des sinistrés dans une garderie de fortune installée dans une école de Verviers. " Cette sortie à la foire est vraiment une belle activité pour ces enfants. Ils peuvent oublier leur traumatisme. Certains n’ont plus de maison ."

Des jeunes de la capitale ont accompagné les Verviétois ce lundi. Le mois dernier, une vingtaine de Bruxellois se sont d’ailleurs rendus sur le terrain pour donner un coup de main. " Les jeunes se sont portés volontaires : ils sont allés faire du rangement, du triage, du nettoyage… Certains vont peut-être y retourner ", commente Ahmed Belhadi, coordinateur du centre de jeunes Averroès.