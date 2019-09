Les 14 et 15 septembre, la Région bruxelloise fera à son tour la fête à son patrimoine. Et que les 13, 14 et 15, la Fête de la BD battra son plein (on y reviendra dans le prochain numéro). Bonne nouvelle cependant pour les amoureux de patrimoine et de mobilité douce dans la capitale qui devaient souvent faire des choix cornéliens les années précédentes, la journée sans voiture tombe cette année une semaine plus tard, soit le dimanche 22 septembre.

(...)