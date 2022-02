Y a boum chez Claire. Maya, timide brune au chignon rangé, est promise à Jimmy, qui déboule en mobylette, "comme d’hab". Nous sommes en 2001, mais le climat reste englué dans les années 90. Entre les bouteilles d’alcopops et les crâneries, l’acné n’est pas la seule à exhiber ses boutons dans ce superbe court-métrage.

Œuvre de la française Chloé Alliez et de la Belge Violette Delvoye, "Les Liaisons Foireuses" s’inscrit à merveille dans le nouveau label d’Anima. Pour son retour en "présentiel", le festival de l’animation de Flagey offre en effet une part plus visible à la thématique de l’inclusion. Les réalisatrices, qui se sont rencontrées lors de leurs études à La Cambre, nous en disent plus sur leurs tourmentées marionnettes.

«Les ados d’aujourd’hui ont plus de vocabulaire, mais sortir du lot reste toujours aussi difficile»

Il y a d’abord cette esthétique immanquable des interrupteurs: d’où vient l’idée?

Chloé Alliez : j’aime le challenge des objets de récupération. On croit que c’est difficile à animer mais on trouve des astuces pour les rendre vivants. Avec les interrupteurs, chacun a sa forme de base et c’est assez inspirant de voir ce qui s’en dégage. Désormais, chaque fois que je vois un interrupteur, je vois un visage! Pour "Les Liaison Foireuses", on pousse le vice: on utilise des prises pour le corps des personnages. Un sacré défi à animer.

Violette Delvoye : ça marchait bien, cette forme, pour les ados. C’est une métaphore de cette période électrique de la vie. Et leur petit corps leur garde un côté enfantin: ils jouent aux adultes mais restent de gros bébés.

© Vivement Lundi!



Pourquoi le stop motion?

C. A.: Moi je sais faire que ça. Je dessine très mal.

V. D. : Je fais un peu de dessin animé. Mais j’aime le côté tactile du stop motion, c’est direct, matériel. C’est fascinant.

Ça implique gros travail sur les cheveux…

C. A.: On est allées à Matonge pour en récupérer.

V. D. : On avait toute une collection, mais le cheveu naturel, c’est pas facile à manipuler. On a tenté avec un mini-fer à lisser.

C. A.: Les cheveux, on y a fait très attention. Il a fallu travailler en postproduction pour en enlever les vibrations. Ça crée comme un tremblotement à l’écran. C’est une des seules corrections numérique qu’on a faite, avec l’effacement de trous dans le "sol" pour y maintenir les personnages.

Le récit est daté: nous sommes en 2001.

C. A.: C’est plus ou moins autobiographique. Il nous semblait plus juste de parler d’une époque qu’on a connue ados. Les codes des ados d’aujourd’hui, on les connaît moins. Il fallait référencer nos jeunes années: du vert pomme et du violet sur les murs et hop, c’est les années 90!

© Vivement Lundi!



Les ados d’aujourd’hui assument-ils plus facilement leurs identités?

C. A.: Ils ont plus de vocabulaire. Dans les années 90, il n’y avait aucune visibilité de l’homosexualité à la télé. En 2022, on est au courant. Mais sortir du lot reste toujours aussi difficile.

V. D. : Il n’y a pas beaucoup d’ados dans notre entourage. Mais d’après ceux avec qui on parle, ça semble plus facile car ils savent que ça existe. Cependant, il y a toujours une domination des garçons sur les filles.

C. A.: Le film ne parle pas spécifiquement du coming out mais de la norme. Et que ça vaut le coup de s’en détacher. Bien sûr, on montre la naissance du sentiment homosexuel mais aussi un engrenage de la méchanceté. Comme avec ce personnage qui en invite un autre en lui faisant la blague qu’il faut être déguisé: il n’assume pas d’être désolé de voir son pote se pointer en Pikachu.

V. D. : Se confronter au groupe est peut-être un passage obligé. Il reste difficile de s’affirmer. Mais ce qui est important, c’est d’avoir le plus de représentations possible.

On entend cette injonction dans la bouche d’un garçon: "Il faut choisir, Maya". Doit-on choisir? Et si vite?

C. A.: Dans un monde idéal non. Mais dans cette soirée, tout est prévu pour Maya. De ma vie adolescente je ne me souviens pas d’avoir pu manifester une identité individuelle face au groupe.

V. D. : L’enjeu à cet âge-là, c’est de s’élever socialement. ça implique que c’est rarement le choix de cœur qui nous gouverne. Les rares histoires d’amour sont minoritaires par rapport à la volonté du groupe.

C. A.: Cette phrase prononcée lors du jeu de la bouteille est le moment de bascule du film: Maya se rend compte qu’elle n’a pas le choix.

V. D. : C’est aussi pour ça qu’on met le dilemme sur les épaules du personnage timide et introverti. Elle a son propre avis mais…

© Vivement Lundi!



Les dialogues sont très soignés: ce sont des "vrais" ados?

V. D. : On a fait le casting dans des écoles bruxelloises. On a repéré 12 ados. On a laissé tourner le micro en off pour capter des réactions spontanées, des rires. Le problème, c’est qu’on a un peu modifié les textes alors on a dû enregistrer pendant le covid. Il y a 2 ans entre chaque session: des garçons avaient mué! Et ils devaient enregistrer seuls à cause des règles sanitaires. Intimidant. Alors qu’en groupe, ils faisaient les chauds…

C. A.: Ces voix, c’est le point crucial, tout le film tient à ça: elles donnent des indications pour l’animation des poupées. Ça implique beaucoup de montage aussi. Je comprends pourquoi c’est rare en animation, autant de voix ensemble.

Vous utilisez une chanson de La Femme, "Foutre le Bordel". "On garde le goût du scandale", disent les paroles. Mais le scandale, c’est tout ce que vos personnages essayent à tout prix d’éviter…

C. A.: Le décalage entre les paroles et leur attitude marche bien. Ado, on se croit marginal, on fait les durs, mais on essaye surtout de rester dans la norme.

V. D. : La Femme, c’est anachronique pour un film sur le début 2000. En fait, on voulait "Ces soirées-là", le tube de Yannick. Mais on ne l’a jamais retrouvé. Il a disparu de la circulation. On a aussi des morceaux composés pour le film par le duo bruxellois Juicy.

C. A.: La crainte qu’on avait, c’est que ce titre de La Femme devienne un tube planétaire entre-temps. Ça n’aurait plus marché.



© Vivement Lundi!

C. A.: Ah oui! Très chouette! On a travaillé sur des alcools de notre jeunesse aussi. Ce sont deux stagiaires qui ont fabriqué des étiquettes. Il fallait les imprimer en tout petit: pas facile. Les interrupteurs donnent l’échelle.

+ "Les Liaisons Foireuses" est programmé dans le programme de courts "C’est du Belge 1", le 28/02 à 19h à Flagey et le mardi 01/03 au Palace (21h15) ainsi que dans le programme "Queer Stories", présenté lors de la soirée queer le vendredi 04/03 à Flagey. Il est aussi visible sur Anima Online.