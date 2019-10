L’enquête publique relative au plan Good Move se termine ce jeudi. L’occasion pour les libéraux des quatre coins de la Région bruxelloise de monter au créneau et de fustiger plusieurs points centraux de ce plan qui doit fixer les grandes orientations en matière de mobilité pour les dix prochaines années.

Selon eux, ce sont les petits indépendants qui vont faire les frais de ce plan. "Déjà aujourd’hui, combien d’indépendants et de petits entrepreneurs ont décidé de ne plus répondre à des demandes de chantiers à Bruxelles ? Avec la suppression de 65 000 places de stationnement en voirie, on fait mourir un peu plus l’indépendant bruxellois sans répondre à la qualité de l’air", fustige Alain VanderElst, chef de groupe MR à Evere.

Selon eux, la généralisation de la zone 30 ne va pas dans la bonne voie en matière d’amélioration de la qualité de l’air. "La Région reste en infraction quant à certaines normes européennes de qualité de l’air et à un niveau très médiocre en matière de particules fines. Il faut arrêter de décider dans le sens inverse du bon sens, comme pour la zone 30 généralisée. Cette décision, des études le démontrent, créera plus de pollution que le 50km/h !", estiment Lucas Ducarme, chef de groupe à Koekelberg, et Etienne Dujardin, conseiller communal à Woluwe-Saint-Pierre.

Le Plan Good move, du point de vue local, est tout simplement irréaliste et idéologique, estime de son côté Isabelle Gobert, conseillère CPAS à Woluwe-Saint-Lambert. "Il faut arrêter d’être dans l’idéologie et de vouloir décrocher des trophées politiques qui ne correspondent pas à la réalité d’aujourd’hui et de demain. Nous avons besoin de moyens pour les aménagements spécifiques de l’espace public : sécurisation des abords d’écoles, hôpitaux, crèches, maisons de retraite, quartiers résidentiels. C’est cela la priorité avant la pose de panneaux 30km/h", déplore-t-elle.

Pour Pascal Dequesne, conseiller communal à Molenbeek, il convient d’investir prioritairement dans l’aménagement des voiries secondaires. "Les contrats de quartiers sont insuffisants. Les espaces publics se dégradent dans beaucoup de quartiers. Il faut des moyens, réellement, à ces niveaux pour nos trottoirs, nos carrefours, des pistes cyclables séparées !", explique-t-il.

"Nous préférerions que la Région fasse de ses priorités une fiscalité intelligente favorisant les véhicules moins polluants, l’automatisation et l’extension du métro, une généralisation de la synchronisation des feux de signalisation, etc.", précisent Lucas Ducarme et Etienne Dujardin.