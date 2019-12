À quelques pas de la Grand Roue et de l’émulation du marché de Noël, Mustafa termine de faire ses courses. Son caddie rempli, il se dirige vers le bâtiment qui lui fait face et dans lequel il habite depuis plusieurs dizaines d’années. Une fois dans le hall, une forte odeur de fumée envahit l’espace. "C’est à cause du petit incendie qui a eu lieu il y a une dizaine de jours " , explique-t-il en pointant du doigt un coin de la pièce, encore tout noir après le passage du feu. "Les pompiers sont venus l’éteindre mais depuis, plus rien. L’odeur de fumée imprègne encore mes vêtements."

Sur les paliers de la cage d’escalier, les déchets s’accumulent. "À mon étage, tous les autres locataires ont été relogés. Je ne fume pas, pourtant je retrouve quotidiennement des mégots de cigarettes et des bouteilles d’alcool dans le hall. Quel exemple ça donne pour mes enfants ? , s’interroge Karim. Depuis qu’ils ont décidé de démolir les bâtiments, ils les laissent à l’abandon. En bas, des gens dorment derrière les poubelles. Que vont-ils faire quand ils vont se rendre compte que la moitié des logements sont vides ? Défoncer la porte et squatter ! On ne se sent pas en sécurité."

Dans le bloc 55 de la cité Rempart des Moines, en plein cœur de Bruxelles, les avis sont unanimes : insalubrité et insécurité gagnent du terrain depuis que la Ville a décidé de démolir le bâtiment pour reconstruire de nouveaux logements. Tandis qu’une partie des locataires a été relogée ailleurs, l’autre reste dans l’incertitude. "Une cinquantaine de familles ont été relogées tout de suite mais maintenant ça bloque , indique la conseillère communale Riet Dhont (PTB). Le problème est que cela crée des tensions entre les locataires. Ceux qui restent se demandent pourquoi leurs voisins ont été relogés et pas eux. On ne peut pas accepter ça, les locataires doivent rester unis."

"Vu l’état des lieux, la démolition est indispensable mais elle n’aura pas lieu avant 2022. Qu’est-ce qu’on fait en attendant ? On paie un loyer tous les mois et on se retrouve avec des problèmes d’humidité, d’ascenseur et même de punaises !" , s’indigne encore Yousra. Des doléances auxquelles la réponse des autorités ne plaît guère aux locataires. "On commence à recevoir comme réponse ‘si vous n’êtes pas contents, allez dans le privé’. Parce que je travaille, je devrais chercher ailleurs. Mais le privé est impayable, je ne pourrais pas me le permettre."

Des conditions peu idéales pour commencer la nouvelle année en beauté mais les locataires sont déterminés à agir. "On ne va pas se laisser faire."