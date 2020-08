Le coût de ce projet est estimé à 11 millions d'euros et les travaux débuteront début 2022.

L'immeuble concerné comprend 80 appartements répartis sur 10 étages, une épicerie, une pharmacie, une association sociale à but non lucratif et une antenne de quartier au rez-de-chaussée. "Sa rénovation devrait améliorer la qualité de vie et le confort des résidents", promet le Service public fédéral.

Et de poursuivre sur la nature des travaux : "L’enveloppe extérieure du bâtiment sera isolée par des extensions en béton préfabriquées qui se grefferont aux appartements existants. Celles-ci offriront non seulement un nouvel espace, comme un jardin d’hiver ou un balcon, mais aussi plus de confort thermique. Pour les résidents, il sera donc plus aisé de réguler la chaleur durant les jours froids et chauds. Les installations techniques sont aussi renouvelées pour diminuer la facture d’énergie".

La société Beliris, expert en construction publique pour Bruxelles, se chargera des travaux en collaboration avec le Foyer Anderlechtois qui accompagnera les résidents. Le bâtiment restera habité pendant toute la durée des travaux. "De cette façon, les locataires n'auront pas à subir un déménagement. Grâce à la construction des extensions et à un phasage strict, les nuisances causées par les travaux seront réduites au minimum", précise les services.