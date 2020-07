La crise du Covid-19 a fortement touché les maisons de repos. A Bruxelles, nombre d'entre elles ont pu bénéficier du soutien du service de santé mentale Rivage-Den Zaet et aimeraient voir ce service perdurer.

Les maisons de repos ont été durement touchées par la crise du Covid-19. En manque de moyens et sans protocole d'action clair, elles ont subi de lourdes pertes. Face aux difficultés rencontrées, plus de la moitié des 150 maisons de repos bruxelloises ont demandé à bénéficier d'un soutien psycho-social. L'institut de santé mentale Rivage-Den Zaet, avec son équipe Dionysos, a collaboré avec plus de cinquante d'entre elles.

"Cette aide a été particulièrement précieuse pour nos aîné(e)s et notre personnel, dans une période où la communication était primordiale", se réjouit Christel Hubert, directrice de la maison de repos Carina, à Auderghem. Concrètement, des groupes de parole et des espaces de discussion ont été mis en place sur mesure : selon les besoins des homes, ce sont les résident(e)s, les employé(e)s et/ou la direction qui ont été soutenus. Des clefs ont aussi été données aux professionnels pour ensuite pouvoir faire face à la crise avec leurs propres ressources.

"La direction et le personnel des maisons de repos ont, malgré les conditions parfois très difficiles, géré cette crise avec beaucoup d’humanité. De notre côté, toutes nos équipes de Rivage-Den Zaet ont pu déployer leur expertise auprès d’eux. En collaboration avec MSF puis la Croix Rouge et CGG Brussel, nous avons mené une analyse fine des conséquences directes de cette crise et de comment nous pourrions aider les personnes âgées, leurs soignants et leur entourage", détaille le Dr Jean-Pierre Ermans, médecin-directeur de Rivage-Den Zaet.

Cela fait onze ans que l'équipe Dionysos, spécialisée dans le suivi des personnes âgées, affûte son expertise sur le terrain. "Malheureusement, nous faisons face à un retard structurel des soutiens politiques et, chaque année, nous ne recevons le subside qui garantit notre fonctionnement qu’après de longs mois de doutes et d’incertitudes, s’inquiète Mazlum Kara, directeur administratif de Rivage-Den Zaet. Pour des raisons évidentes de gestion de personnel, ce retard systématique fait que nous avions, malgré le succès de notre action, moins d’expertise disponible quand cette crise a débuté. Or, l’expérience de terrain de tous les employés que nous avons dû licencier faute de subsides, serait fort utile."

Un constat partagé par les maisons de repos. "Les conséquences définitives de la crise ne sont pas encore connues. Il est évident que nos patients et notre personnel, les prochains mois aussi seront un défi. Nous espérons que Dionysos pourra continuer à nous soutenir", pointe Christel Hubert.

Salué par le secteur et l’administration, le travail débuté doit continuer, selon Rivage-Den Zaet. "Notre analyse est que si la crise a été aiguë, les conséquences psycho-sociales de cette crise sont à prévoir et que le soutien à ces institutions doit être envisagé à plus long terme. Un processus a été enclenché et doit continuer, par respect pour toutes les personnes impactées dans cette crise humanitaire", conclut Jean-Pierre Ermans.