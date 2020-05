La direction des Abattoirs envisage de son côté l'organisation d'un second marché sur le site afin de rencontrer, en partie, les demandes des marchands de fruits et légumes.

Le marché des Abattoirs d'Anderlecht, le plus grand de la capitale, rouvre ses portes ce jeudi et se tiendra jusque dimanche. Mais parmi les marchands de fruits et légumes, l'inquiétude règne.

"Nous sommes plus de 65 marchands de fruits et légumes réunis en association sur une totalité de 400 marchands sur le site des abattoirs. La direction des abattoirs ayant respecté les directives du fédéral se trouve à devoir appliquer et sélectionner 50 marchands uniquement, dont dix marchands de fruits et légumes. Ce choix restrictif ne permet pas de faire travailler la totalité des marchands et les critères de sélection restent subjectifs", fustige Moussa Hammani, membre de l'association des Marchands de Fruits et Légumes des Abattoirs (AMFLA).

"Notre association