Stockel, Sainte-Alix et Chant d'Oiseau rouvriront cette semaine. Port du masque obligatoire...

La commune de Woluwe-Saint-Pierre a décidé de relancer ses marchés de Stockel, Sainte-Alix et Chant d'Oiseau moyennant certaines conditions de distanciation sociale. Ainsi, via une ordonnance de police, le bourgmeste de l'entité Benoît Cerexhe (CDH) impose le port du masque dans ces deux quartiers commerçants, tant dans une rue concentrant des commerces que sur un marché du lundi au samedi, de 8h à 19h, pour toute personne âgée de 12 ans et plus.

Concrètement, le marché de Stockel rouvrira ce mardi, celui de Sainte-Alix mercredi et celui du Chant d'Oiseau jeudi.

"Les marchés rythment la vie des gens. C'est un lieu de rencontres et de partages hebdomadaires pour de nombreux Woluwéen(ne)s. Leur retour va faire énormément de bien aux habitants comme aux commerçants," explique Benoît Cerexhe. "Je suis bien entendu soulagé et heureux pour tous ces indépendants ambulants qui ont besoin de revenir travailler pour survivre ou vivre tout simplement", embraye l'échevin de la Vie économique locale Antoine Bertrand.

Voici la liste des artères et places concernées par l'obligation du port du masque (ou tout autre système protégeant le nez et la bouche).

Quartier Stockel :

- place Dumon dans son ensemble

- de la place Dumon 2 au Val des seigneurs 4

- du Val des Seigneurs 7 à la place Dumon 6

- du 87 rue l'Eglise au 24 place Dumon

- du 76 rue de l'Eglise au 122 rue de l'Eglise

- du 122 rue de l'Eglise au 20 avenue de Hinnisdael

- du 45 avenue de Hinnisdael au 144 rue de l'Eglise

- du 144 rue de l'Eglise au 170 rue de l'Eglise

- du 185 rue de l'Eglise au 25 de la place Dumon

- du 5 place Dumon au 2 avenue Baron d'Huart

- du 1 avenue Baron d'Huart jau 3 place Dumon

- du 3 place Dumon au 239 avenue Orban

- du 246 avenue Orban jusqu'au 2 place Dumon

Quartier Sainte-Alix :

- parvis Sainte-Alix entre 2 et 52 et impairs du 5 au 53

- du 103 avenue van der Meerschen au 5 parvis Sainte-Alix

- du 96 avenue van der Meerschen au 2 parvis sainte-Alix

- du 49 avenue sainte-Alix au 8 parvis sainte-Alix

- du 44 avenue sainte-Alix au 18 parvis Sainte-Alix

- du 11 avenue J. Rutten au 44 parvis sainte-Alix

- du 12 avenue J. Rutten au 48 parvis sainte-Alix

- du 160 avenue van der Meerschen au 52 parvis sainte-Alix

- du 159 avenue van der Meerschen au 53 parvis sainte-Alix

- du 16 avenue J. Rutten au 49 parvis sainte-Alix

- du 17 avenue J. Rutten au 45A Parvis sainte-Alix