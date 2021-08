On vous l’annonçait la semaine dernière : c’est désormais chose faite. Une grande partie des marronniers de la place du Rinsdelle à Etterbeek ont été abattus ce lundi matin. Dès l’aube, des ouvriers ont commencé le travail d’abattage. Vers midi, il ne restait plus que quelques feuillus, qui devront normalement être coupés ce mardi.

© GUILLAUME JC

Rencontrés sur place la semaine dernière, des riverains avaient marqué leur tristesse en apprenant la nouvelle. "J’ai toujours habité le quartier, et regarder les arbres est toujours la première chose que je fais le matin", nous avait confié Marie-Louise, âgée de 85 ans.

32 nouveaux arbres

Mercredi dernier, les instances communales nous ont expliqué entreprendre ces démarches à contrecœur. "On a réalisé des études phytosanitaires : ces arbres sont malades et menacent de tomber. Mais on va les remplacer par 32 nouveaux arbres", a promis l’échevin Karim Sheikh Hassan (Écolo), en charge des Espaces publics.

© GUILLAUME JC

Pour rappel, cet abattage marque le coup d’envoi de la rénovation de grande ampleur de cette place. Ce chantier de plus d’un million d’euros devrait durer jusqu’à la fin du mois de mai 2022. À terme, la place sera entièrement transformée : terrain de basket réduit, piste de pétanque, aire de jeux pour les enfants et zone de repos.

Rappelons que la place devrait rester accessible durant toute la durée des travaux, mais la circulation et le stationnement seront perturbés en fonction des besoins du chantier. De même, quelques places de parking seront à terme supprimées.