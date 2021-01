Depuis cinq ans, le site Tartine et Boterham a toujours tendu l’oreille pour capter les adresses des boulangeries qu’on se refile avec gourmandise. Géry Brusselmans, à l’origine de cette association indépendante bien pratique pour les amateurs de pain, nous donne ses bonnes adresses. Loin d’être un classement, c’est le plaisir de partager quelques bonnes adresses qui prévaut dans ce choix.

C’est Si Bon. Incomparable que cette boulangerie installée à Molenbeek sur les quais du canal depuis 2018 (elle était auparavant à Anderlecht) : elle compte parmi les meilleures de Bruxelles haut la main et fait la part belle aux spécialités françaises croustillantes et alvéolées et aux produits allemands, plus tassés !

Kiekebich. Si Anderlecht a perdu C’est Si Bon, il a gagné une boulangerie ovni du nom de Kiekebich en mars 2020. À sa tête, un néoboulanger bruxellois (ex-agent d’artistes !) qui produit deux jours par semaine une petite gamme de pains et baguettes au levain à base de farines locales sans additifs et bio, moulues dans un moulin traditionnel. Son parti pris : il ne fabrique que ce qu’on lui a commandé, comme ça pas de gaspi !

Delaveau. À Woluwe-Saint-Lambert, non loin de Montgomery, la boulangerie Delaveau est tenue par un couple de Français qui savent notamment ce que baguette veut dire ! On en profitera pour goûter les pâtisseries elles aussi délicieuses.

Maison Barat. Rémy Barat a fondé en août 2015 une boulangerie dans un quartier très prisé d’Uccle (place St-Job). Il réalise avec ses ouvriers une gamme alléchante de baguettes, pains au levain et viennoiseries. Découvrez entre autres le pavé au chocolat mais également le rayon fromages… car l’artisan Rémy Barat est aussi fromager affineur !

Blond. Comme les blés que le couple de Français travaille avec respect, au 142 de la chaussée de Charleroi. Hubert et Mathilde proposent une gamme de baguettes au levain et de pains classiques ou plus originaux, à l’instar du pain noir au malt torréfié complet. Blond n’est pas une pâtisserie mais vous y trouverez une boulangerie très gourmande : viennoiseries, brioches, tartes, tartines gratinées, cookies, chouquettes ou encore cannelés.

Hopla Geiss. À Saint-Gilles, il y a beaucoup de Français et d’amateurs de pain, c’est pourquoi il y a tant de bonnes boulangeries artisanales qui ouvrent comme Grain (mais fermé temporairement). Mais on n’oublie pas les pionnières comme Hopla Geiss qui reste l’une des meilleures boulangeries qui soient, de même que Boulengier.

Boulangerie-Pâtisserie Callier. Lui préfère vivre des clients dans son quartier d’Uccle et être connu par le seul bouche-à-oreille : Quentin Callier, boulanger de famille, est vanté pour proposer une baguette qui vaut tous les détours ! À découvrir au 1251, chaussée de Waterloo. Et avec une bonne baguette, un peu de beurre demi-sel et une soupe bien chaude, on est parés pour la soirée !