Les vendredi 1er, samedi 2 et dimanche 3 juillet prochains, le parc de la Woluwe accueillera le championnat d'Europe des arboristes grimpeurs. Cinq épreuves de sélection seront organisées le samedi. 64 participants sont évalués sur chaque partie. "Les points ne sont pas seulement attribués pour la vitesse, la plupart le sont pour la sécurité de la grimpe et la technique utilisée", expliquent les organisateurs. Les présélections suivent un système de rotation, ce qui donne aux visiteurs la possibilité de regarder chacune des épreuves à tout moment.



"Les participants ayant obtenu les meilleurs scores lors des présélections obtiennent une place pour la finale du dimanche, appelée Master Climb. Cette discipline simule une situation de travail quotidienne. Dans cette épreuve, chaque finaliste donne le meilleur de lui-même pendant un ultime déplacement dans l'arbre."

Après le Master Climb, une dernière discipline demandera aux arboristes grimpeurs de grimper à la corde le plus rapidement possible. Cette ascension en tête à tête clôturera l'événement. Tous les gagnants seront annoncés aux alentours de 17 h, le dimanche 3 juillet.



L'accès à l'ensemble de l'événement est gratuit à tout moment de la journée.



Infos : www.baas-isa.be et www.itcc-isa.com/events/regional/etcc