Le Parc Duden accueillera ce samedi, de 19h00 à 22h00, un cinéma en plein air. Le campus Narafi de la haute école artistique LUCA, avec le soutien du service culture de la commune de Forest, y proposera en effet les meilleurs courts métrages produits ces cinq dernières années. Avant la projection, le parc Duden résonnera aux sons du groupe de musiciens forestois Amfibia Duo et sa musique jazz acoustique.

Bien qu’entièrement gratuit, l’événement disposera d’un bar, dont les bénéfices permettront de parrainer les futurs projets de films des étudiants actuels. L’entrée se fera par le numéro 75 de l’avenue Victor Rousseau tandis que l’événement aura lieu sur la pelouse devant le château, en plein cœur du parc Duden. “Notre commune compte un certain nombre de jeunes artistes en formation, tant à Narafi qu'à l'école de danse PARTS. Grâce à cette collaboration, les habitants de Forest peuvent apprécier le travail de ces jeunes talents dans l'un des plus beaux endroits de la commune, devant le coucher du soleil”, note Esmeralda Van den Bosch, Echevine en charge des Affaires néerlandophones (Groen).

Le château de la LUCA School of Arts, campus Narafi, est situé au cœur du parc Duden et propose des licences professionnelles en cinéma, télévision et vidéo ainsi qu'en photographie. Fondée en 1939, Narafi est la plus ancienne école de cinéma et de photographie de Belgique. Cette expérience profondément enracinée se traduit par un savoir-faire complété et amélioré par la recherche de nouvelles techniques, de nouveaux langages visuels et de nouvelles idées. LUCA est présent dans quatre villes (Bruxelles, Genk, Gand et Louvain) via cinq instituts (SintLucas, Narafi, C-mine, Sint-Lukas et Lemmens). Avec plus de 700 membres du personnel et 3.800 étudiants, LUCA est un centre de création pour plus de 4.500 artistes, créateurs de théâtre et de cinéma, designers, musiciens, photographes, enseignants, chercheurs, etc.