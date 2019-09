Ce vendredi à Bruxelles, des milliers de personnes ont, comme dans plusieurs villes du monde, manifesté pour le climat. Toutes les générations ont défilé dans les rues de la capitale, en réclamant plus de justice climatique et une politique environnementale courageuse.

Parmi ces derniers, de nombreux habitués des marches pour le climat qui ont rythmé les premiers mois de 2019 à Bruxelles. "J’ai participé à chaque manifestation depuis la première", nous confie Caroline, une jeune étudiante bruxelloise. "Après plus de dix marches, rien ne bouge. C’est un peu désespérant et on comprend pourquoi aujourd’hui, il y a moins de monde qu’aux premières. Les gens perdent espoir."

(...)