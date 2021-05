Les ministres bruxellois sortants n'auront plus droit à deux employés pendant cinq ans BruxellesVidéo M. L. © GUILLAUME JC/DEMOULIN BERNARD/DR

En 2024, un ministre bruxellois sortant n'aura plus droit à deux équivalents temps plein à son service pendant cinq ans. Mais un seul employé pendant deux ans, s'il va jusqu'au bout de son mandat. Cette proposition de résolution a été votée lundi au parlement bruxellois. CDH et N-VA reprochent à la majorité d'avoir copié-collé un texte de l'opposition et de l'avoir fait passer en extrême urgence. Chez Défi, on estime qu'il s'agit d'un "mauvais procès".