Créer une bulle d'air dans un quotidien anxiogène. Voilà l'objectif de l'échevine à la Culture de la Ville de Bruxelles Delphine Houba (PS) :

A partir de ce samedi 13 février jusqu'au dimanche 21 février, soit toute la semaine de congés dite de Carnaval, la ville de Bruxelles offre la gratuité des musées à tous les étudiants de l'enseignement supérieur. Cette mesure concerne les quatre musées de la Ville soit le Musée de la Ville de Bruxelles (Maison du Roi), la GardeRobe MannekenPis, le Musée Mode & Dentelle, le Musée des Egouts et les trois musées partenaires soit la Centrale for contemporary art, le Palais du Coudenberg et le Design Museum Brussels.

Sur présentation de leur carte, tous les étudiants pourront visiter les expositions gratuitement. "Cela rentre dans notre politique culturelle de démocratisation de la culture, précise l'échevine. Les étudiants souvent jobistes dans les établissment Horeca sont privés, actuellement, de revenus. On leur offre alors un petit moment d'évasion avec les musées". D'autant plus qu'avec la crise sanitaire, l'évasion culturelle est assez limitée. En effet, seuls les musées sont ouverts contrairement aux centres culturels, théâtres et cinémas.

En revanche, même si l'entrée est gratuite les étudiants doivent respecter le même protocole dû au Covid que les autres visiteurs. Ils doivent s'inscrire et réserver un créneau sur les sites des musées. Delphine Houba d'ajouter : "Nous adoptons le site pour que les étudiants puissent s'inscrire sans avoir à payer".

Exception pour le Design Museum Brussels, il n’est pas nécessaire de réserver. Les étudiants peuvent s’y rendre directement.