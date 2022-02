Une délégation a pu s'entretenir avec un représentant de la direction des ressources humaines à la SNCB. Les travailleurs ont décidé de maintenir le piquet de grève installé derrière la gare du Midi, près de la place Horta, jusqu'à la mise en œuvre d'une conciliation avec l'entreprise de nettoyage, a indiqué dans l'après-midi Mounya Mehdaoui, permanente FGTB Nettoyage.

Au moins une cinquantaine d'agents, sur les quelque 300 de Mobility Masters affectés à Bruxelles au nettoyage des trains et entrepôts liés à la SNCB, sont mobilisés, selon les estimations de la syndicaliste.

Il a été demandé vendredi aux nettoyeurs de trains Thalys travaillant à la gare du Midi de modifier leurs horaires sous la menace d'une mise au chômage temporaire. D'après la FGTB Nettoyage, les 13 qui n'ont pas signé ont été renvoyés chez eux à leur arrivée sur le chantier lundi et ont fait l'objet d'une absence injustifiée.

Selon Mounya Mehdaoui, "cet incident a mis le feu aux poudres, mais cela fait quelques mois qu'on est en discussion par rapport à plusieurs changements. (...) À chaque modification des contrats, des horaires ou autres, Mobility Masters nous dit que c'est la SNCB qui le demande et la SNCB répond n'être en rien concernée par l'organisation du travail au niveau du nettoyage. C'est un jeu de ping-pong... Depuis octobre, je demande à ce que les deux directions viennent ensemble autour de la table".





Un responsable des ressources humaines à la SNCB a reçu au matin une délégation dans les bureaux de la société de transport situés avenue de la porte de Hal. Il a assuré qu'il ferait écho de certaines des revendications des travailleurs en interne, d'après Mounya Mehdaoui, qui considère cela comme une avancée. "J'ai aussi entendu les arguments de la SNCB liés à la baisse de régime conséquente des Thalys et aux difficultés en conséquence de prévoir du travail pour tout le monde", continue la syndicaliste.



"Si on nous explique les choses au préalable, on peut ensuite informer correctement les travailleurs. Mais quand ils demandent 'pourquoi', on leur répond 'parce que'. Il y a un problème de communication. Les grévistes ont maintenant compris la position de la SNCB, mais réclament encore l'instauration d'un dialogue social". Mounya Mehdaoui a demandé une réunion de conciliation avec la direction de Mobility Masters.