La 28e édition du festival des Nuits Botanique accueillera les amateurs de musique du 8 au 26 septembre sur présentation d'un Covid Safe Ticket, annoncent les organisateurs vendredi dans un communiqué. L'événement avait été reporté de mai à la fin de l'été en raison de la pandémie de coronavirus. La salle de concert peut désormais à nouveau accueillir son public sans port du masque obligatoire ni distanciation sociale, depuis la mise en application du pass sanitaire pour les événements en intérieur à partir de 200 spectateurs.

"Le port du masque et le respect des distances restent de mise avant les contrôles du Covid Safe Ticket à l'entrée du Parc (rue Royale)", précise néanmoins le Botanique. "Votre Covid Safe Ticket sera scanné à l'entrée du festival en lien avec votre carte d'identité. Une fois ce contrôle effectué, vous pourrez présenter votre ticket d'accès aux concerts... Vous pourrez alors profiter pleinement du festival comme avant."

Une centaine d'artistes se produiront sur les scènes du Botanique, parmi lesquels une salve de nouveaux noms : Brorlab, Casper Clausen, Dorian Dumont, Fleur de Feu, Float Fall, Fo?kop.e?a, Merryn Jeann, Milk TV, Oï Les Ox, Salome, Turner Cody & The Soldiers Of Love, Ussar et Vis à Vis.