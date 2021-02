Selon nos informations, le service 101 en région bruxelloise ne traiterait plus les appels d’urgence. La cause ? Les opérateurs du Centre d'Information et de Communication de la Police Fédérale (CIC) auraient contracté le Covid-19. Les effectifs seraient pour la plupart en quarantaine. C’est ce que nous confirme la porte-parole de la police fédérale : "les effectifs sur place sont au minimal suite à un nombre considérable de contamination".



Cependant, la situation semble totalement sous-contrôle : "ça ne pose aucun problème et ça n’a pas de conséquences pour les usagers" rassure la porte-parole : "nous avons un système qui retransmet automatiquement les appels vers d’autres centres". Selon nos informations, les appels d’urgence seraient redirigés vers les centres de Namur et Louvain.



Le nombre d’opérateurs contaminés serait en constante évolution et des mesures sont déjà prises pour comprendre l’ampleur de la situation :"tests, port du masque en permanence et tracing des effectifs" poursuit la porte-parole. "Tout va dépendre des prochaines heures", indique t-elle encore.