La future bourgmestre Défi d'Auderghem veut faire de la démocratie participative le fil rouge de son mandat.

“Aujourd’hui, ça n’arrête pas, je n’ai pas encore eu le temps de traîter le moindre mail. ” Officiellement choisie comme future bourgmestre d’Auderghem ce mardi soir, une surprise pour personne puisque l’arrangement avait été trouvé avant même le scrutin communal, Sophie de Vos (DéFI) enchaîne les coups de fil et les séances photo dans son bureau où traînent des affiches avec des photos d’Auderghem, datant du siècle passé. “Didier Gosuin m’avait déjà proposé d’être tête de liste, ce que j’ai refusé. (...) Alors, il a dit qu’il y allait mais pour un demi-mandat, et que ce serait moi la prochaine fois.”

Mais faisons, une fois n’est pas coutûme, fi du bourgmestre sortant pour quelques lignes. Et si la tâche pour remplacer Didier Gosuin peut sembler conséquente, l’Auderghemoise n’en semble pas effrayée pour autant. La commune, elle la connaît, puisqu’elle y habite depuis près de 45 ans. La fonction, aussi. En effet, en de février à mai 2019, la Boisfortoise d’origine avait fait fonction pour quelques mois, une expérience qui, déjà, l’avait séduite. “C’est un métier extrêmement varié, très riche. On est en contact avec les citoyens, ce qui est un peu mon fil rouge. On est un peu le dernier recours, même si on n’est pas des magiciens. (...) Parfois, quand un citoyen vient nous trouver, on n’a pas de solution, mais au moins, on a été là pour les écouter.”