Aucun accord n'a été trouvé lors de la réunion de jeudi après-midi entre la direction de Bruxelles-Propreté et les syndicats, a annoncé à son issue Michel Piersoul, porte-parole du SLFP.

Les collectes et le balayage pourraient en conséquence être à nouveau perturbés vendredi. Ce sera aux travailleurs d'en décider. La direction a décidé de maintenir les sanctions disciplinaires pour les balayeurs qui ont refusé d'effectuer le rattrapage des collectes de sacs, au motif que le préavis de grève du SLFP était illégal. "Le dialogue social est rompu", déplore Michel Piersoul. "Qu'est-ce que les ouvriers ont à voir avec la légalité du préavis, qui est d'ailleurs légal? La direction dit ne pas l'avoir reçu. On lui a donc remis une copie du préavis qui a été rentré le 30 septembre. (...) Comment peut-on soumettre un balayeur à la charge du rattrapage avec 4 à 6 tonnes et 9 km dans les jambes, sans passer par la médecine du travail? On veut couvrir ceux qui ne se sont pas portés volontaires."

Il annonce que le SLFP fera un recours pour les statutaires sanctionnés et au besoin ira devant le Conseil d'Etat pour que ce dernier se positionne sur la légalité du préavis. Un second préavis sera rentré. Il indiquera précisément que celui-ci couvre les balayeurs qui refusent de faire le rattrapage des tournées du porte-à-porte.

Jeudi, Bruxelles-Propreté a annoncé que le ramassage des sacs blancs a été perturbé à hauteur de 50% sur les territoires de Bruxelles-Louise, Laeken, Ixelles et dans une moindre mesure à Forest (25%), Neder-Over-Heembeek (20%), dans le Pentagone (30%), à Saint-Gilles (10%) et très faiblement à Uccle (2%). Les sacs jaunes restent en rue pour 65% à Uccle, 60% à Laeken, 20% à Neder-Over-Heembeek et 15% à Forest. Les habitants sont invités à rentrer leurs sacs et à les représenter à la prochaine collecte.

Les protestations remontent à la mi-novembre après que la direction eut annoncé son intention d'adapter le "fini-fini", un système selon lequel le personnel présent est libéré dès que les deux tiers des camions d'un secteur sont rentrés au dépôt. Il était question d'augmenter ce seuil à 90% afin de limiter la précipitation et de s'assurer du respect des règles de sécurité.

En signe de protestation, les travailleurs chargés du porte-à-porte s'étaient mis à respecter à la lettre les consignes de sécurité, avec pour conséquence que de nombreuses tournées étaient inachevées et que des opérations de rattrapage devaient être organisées dans l'après-midi. Bien que la direction soit revenue sur sa décision concernant le "fini-fini", des travailleurs ont continué à travailler à un rythme moins soutenu pour protester contre l'augmentation de la charge du travail et l'allongement des tournées depuis l'entrée en vigueur de la réforme des collectes de 2017. Des balayeurs qui ont refusé de faire le rattrapage du porte-à-porte se sont vus sanctionnés.