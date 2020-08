La commune d'Evere soutient l'association Oxfam - Magasins du Monde et ses partenaires. En effet, ces derniers ont été fortement touchés par le Covid 19. "précise Oxfam.

Pour palier les difficultés des producteurs, Oxfam propose depuis longtemps ses petits déj solidaires un peu partout à Bruxelles. Cette fois-ci, Oxfam livre à domicile et à vélo, le samedi 3 et le dimanche 4 septembre, ce petit-déjeuner toujours composé de produits locaux et issus du commerce équitable. A l'intérieur du sac en coton, en lieu et place du panier, vous trouverez un petit déjeuner pour quatre personnes composé de deux pains au chocolat, deux croissants, deux donuts, quatre bouteilles de jus de fruits, un paquet de café bio, des infusettes de thé bio au citron, deux barres chocolatées et deux pommes bio et belges. Pour recevoir son petit déjeuner. il faut commander avant le 2 septembre sur petit déjeuner solidaire.

"En achetant ce menu petit déjeuner vous soutenez un commerce équitable, plus respectueux de l’humain et de la planète, insiste l'organisation de commerce équitable. Vous financez un après Covid solidaire en aidant concrètement les producteurs et productrices d’ici et d’ailleurs".