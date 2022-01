Les Plaisirs d'hiver ont passé une édition sur un fil, essayant Codeco après Codeco de s'adapter aux mesures sanitaires en cours. Le dimanche 26 décembre était un petit peu un coup d'arrêt, puisque les chalets place Sainte-Catherine, à la Bourse et à Sainte-Catherine ont baissé leur volet. Dimanche soir, c'était au tour de la Grande Roue, du Manège place Sainte-Catherine, des illuminations de l'Église de Sainte-Catherine et du Galaxy Express (Gare Centrale) de briller une dernière fois.

Mais il reste encore quelques activités. Place De Brouckère et la patinoire au Bois de la Cambre restent cependant encore ouverts comme prévu. Mais le cabinet Houba annonce une petite surprise en plus, le spectacle de sons et lumières sur la Grand-Place, Behind The Wall et Harmonices Stellaris resteront ouverts jusqu'au neuf janvier.