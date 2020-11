Depuis le 1er novembre, les policiers de la zone Montgomery (Etterbeek, Woluwe-Saint-Pierre, Woluwe-Saint-Lambert) ont été appelés à huit reprises pour des cas de soirées privées qui vont à l'encontre des règles Covid en vigueur. 43 PV de 250 euros ont été dressés. Depuis le mois de mars, un total de 170 PV a ainsi été infligé par les agents de police de la zone, pour un montant total de 42 500 euros.

"Aucun incident n'a été enregistré lors de ces opérations. Ce sont le plus souvent des jeunes de 20 à 30 ans qui se réunissent", assure le chef de corps Michaël Jonniaux. "C'est clair que nous sommes dans une phase répressive mais le dialogue avec les contrevenants est toujours courtois. La semaine dernière, nous avons interrompu une fête avec 13 personnes dans une habitation d'Etterbeek. Les gens sont conscients qu’ils sont en infraction et qu'ils ont pris un risque. Ils en paient les conséquences. Mais nous n'avons jamais connu de fête de 50 à 100 personnes comme ça peut être le cas dans d'autres communes. La plus grosse fête que nous avons interrompue, en mars, rassemblait une trentaine de personnes."

Les PV pour non-respect du couvre-feu sont, eux, moins nombreux. "Nous tournons autour de cinq PV par nuit, sauf la nuit de mercredi à jeudi où nous en avons dressé 12", poursuit Michaël Jonniaux. "En règle générale, la population respecte le couvre-feu. Certes, il y a du monde sur les routes encore à 22h car beaucoup de personnes rentrent du travail, mais vers 23h les rues sont désertes."