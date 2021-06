Perçues comme un moyen d'apaiser les relations entre la police et la population, les bodycams sont de plus en plus présentes au sein des zones de police en Belgique. Pour mémoire, il s'agit d'une petite caméra que les policiers portent sur leur torse et qui enregistre les interactions avec le public.

Dernière zone de police à avoir franchi le pas : la zone Midi (Anderlecht, Forest, Saint-Gilles). Les policiers intervenant sur la commune d’Anderlecht disposeront de sept bodycams dans le cadre d’une phase test lors du seconde semestre 2021. Un bilan sera ensuite dressé pour étendre ce dispositif à l’ensemble de la zone.

Cette mesure fait suite à un débat soulevé au conseil de police par Safouane Akremi (Vooruit) et Sofia Bennani (CDH), il y a déjà plus d’un an. Selon eux, "cela permettra de reconstruire une confiance entre les citoyens et les forces de l’ordre et de protéger les policiers en service. Il s’agit d’une opération win-win. À noter que pour l’instant, ce test se fera sur base volontaire des agents en intervention. Ce ne sera donc pas systématisé. C’est là où le bât blesse. Tant qu’on est en phase de test, on peut comprendre qu’on avance sur base volontaire mais après cela doit être systématisé, sinon cela n’a aucun sens."