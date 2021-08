Ce samedi 28 août, les pompiers de Bruxelles organisent un après-midi de rencontre avec le public. L’événement aura lieu entre 14h et 18h sur la place Terdelt, à Schaerbeek.

Plusieurs démonstrations sont prévues : intervention sur bâtiment élevé, extraction de victimes lors d’une fusillade, neutralisation de substances dangereuses, brigade canine, désincarcération et réanimation, etc. Les plus petits profiteront de châteaux gonflables, ateliers de maquillage, etc.