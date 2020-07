La colère continue de gronder au sein des agents du Siamu, qui déplorent des conditions de travail “épouvantables” depuis des années. Une réunion sera organisée le 4 août mais si leurs revendications ne sont pas rencontrées, ils déposeront un préavis de grève.

“Des travaux dans nos casernes sont en cours afin d’améliorer nos conditions de travail mais l’ambiance reste explosive au Siamu surtout avec cette pandémie qui rajoute des moments extrêmement pénibles pour nos agents”, fustige Eric Labourdette, permanent du Syndicat Libre de la Fonction publique (SLFP). “Nos techniciens ont droit à une prime d’insalubrité depuis 2020 et n’ont toujours pas celle-ci alors que d’autres agents de la fonction publique l’ont depuis plus de 15 ans. C’est une économie scandaleuse sur les plus bas salaires de la Région.”

Il épingle une série de problèmes rencontrés, comme l’insalubrité qui règne dans les casernes ou la situation des factures impayées qui engendrent des soucis au niveau du fonctionnement du Siamu. “Nous avons constaté la présence de colonies d’asticots et de rats qui pénètrent au sein de nos casernes. Bravo pour l’hygiène au sein d’un service de secours en pleine pandémie !”, fustige-t-il. “Par ailleurs, quelles sont les mesures urgentes mises en place pour s’assurer d’un suivi du paiement des factures de nos différents fournisseurs ou prestataires de services afin de ne plus manquer de pièce de rechange pour nos véhicules, de ne plus manquer de vêtement de travail, d’eau, de savon, de produits vaisselle ou de papier WC ?”

Le déménagement de la centrale 100/112 du Siamu fait partie des autres points de crispation. “Le précédent gouvernement a décidé de regrouper les dispatchings du Siamu, de la Stib, de certains services de la police fédérale et de la Zone de police Bruxelles-Capitale-Ixelles dans un seul bâtiment. Il s’agit donc d’une décision purement politique sans tenir compte des avis des spécialistes du Siamu ni de l’avis des organisations syndicales”, poursuit Eric Labourdette. “Le gouvernement bruxellois ne tient donc pas compte de la loi relative au bien-être au travail des agents.”

Il pointe du doigt l’exiguïté des locaux mis à disposition du Siamu au sein du futur centre Bruxelles Prévention et Sécurité (BPS). “Depuis la crise sanitaire et la nécessité de garder une distance sociale de sécurité, il est impossible de garder cette distance dans l’espace qui nous est réservé au sein de BPS. Nous l’avons maintes fois annoncé, l’espace réservé au Siamu est trop petit ! Quelles sont les solutions imaginées pour nous garantir plus d’espace ?”, s’inquiète Eric Labourdette. “Ce regroupement n’est pas seulement risqué face à un attentat mais est également risqué en cas d’incident impliquant, par exemple, un camion transportant une charge chimique, risqué en cas de grosse fuite de gaz dans le quartier, en cas de risque d’explosion dans le quartier ou en cas d’obligation d’évacuation du bâtiment ou du quartier, etc.”

Selon lui, ce déménagement risque de briser toutes les synergies mises en place par le Siamu depuis des années. “Conformément à la législation, le SLFP demande l’analyse des risques préalable relative au choix du bâtiment, à son emplacement, les avis préalables des principaux concernés relatif au choix du bâtiment ainsi que sur l‘idée même de ce regroupement de l’ensemble des dispatchings au sein d’un même bâtiment”, conclut Eric Labourdette.

Nous avons tenté de joindre le cabinet du secrétaire d’État en charge des pompiers bruxellois Pascal Smet (one.brussels) pour recueillir une réaction, en vain.