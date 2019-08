La pression ne retombe pas du côté des pompiers bruxellois après l’incident survenu ce vendredi soir à la Cité Modèle (Laeken). La base, comme l’appellent les syndicats, n’est pas prête à se laisser faire, surtout après la diffusion dimanche d’une vidéo du présumé agresseur. Ce film servirait à contrer la version apportée par le Siamu quelques heures plus tôt. "Énormément de propositions ont déjà été faites, comme d’accompagner notre collègue à son audition. Le ras-le-bol est vraiment total. Ça l’est d’autant plus que le pompier blessé est d’origine étrangère comme l’individu en question. On ne veut pas rentrer là-dedans, mais vu les accusations, on doit tout clarifier", raconte Eric Labourdette du SLFP.

Le syndicaliste espère une prise de conscience politique après avoir envoyé une missive par recommandé dimanche au Premier ministre, Charles Michel (MR). Eric Labourdette a remis le couvert en écrivant une lettre à l’exécutif bruxellois. Un gouvernement bien trop silencieux, selon le dirigeant responsable du SLFP : "Le pouvoir politique connaît bien le problème. Il n’y a pas que les policiers qui ont des soucis dans certains endroits. Il faut agir. Je constate malheureusement qu’il n’y a eu aucune réaction de la part des politiques bruxellois. On en a marre. C’est clairement le cas. Je rappelle que les émeutes du 31 décembre ne sont pas si vieilles que cela. On ne comprend pas ce qui se passe dans notre région."

Le Siamu , dont la plainte a été déposée, attend les suites de l’enquête avant de communiquer malgré la vidéo postée sur les réseaux sociaux. "Il faut laisser la police et le parquet faire son travail. La plainte a été déposée et nous n’avons plus à intervenir dans le dossier. La justice doit faire son travail", explique le porte-parole du Service d’incendie et d’aide médicale urgente en région bruxelloise, Walter Derieuw.

Pour rappel, un pompier a été agressé par un individu et s’est pris un coup de poing au visage. L’homme du feu est en incapacité de travail jusqu’à la fin du mois.