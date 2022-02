Eunice et Franklin auront soufflé fort sur Bruxelles ce week-end. Au total, les pompiers auront dû intervenir à plus de 600 reprises depuis vendredi après-midi. Hier matin, deux tiers des interventions étaient clôturées. Et Walter Derieuw, porte-parole des pompiers, espérait que les 200 dernières interventions restées sur liste d’attente soient effectuées pour ce mardi en matinée.

Outre le bilan matériel, il est aussi l’heure de faire celui de la gestion de la tempête. 172 pompiers au total étaient mobilisés pour défier Eunice et Franklin, un chiffre déterminé par une analyse de risque. "On procède par cycle de 24 heures de garde pour 72 heures de repos. Donc, ceux qui ont travaillé sur la tempête vendredi ne reprendront que demain matin", explique Walter Derieuw, expliquant que les opérations du genre sont bien moins fastidieuses quand il n’y a pas de vie en danger.