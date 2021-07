L’année 2020-2021 a été difficile pour tout le monde. Et peut-être encore plus pour les pompiers. "Nous avons eu une année compliquée, nous ne pouvions pas nous voir entre brigades, explique le sergent Thierry Bergen de la 14e compagnie d’Anderlecht. Nous étions dans des bulles comme la plupart des gens. Les pompiers de Delta ne pouvaient pas venir en renfort dans nos équipes, par exemple. On a vécu cette crise de manière un peu individuelle."

Avec la baisse du nombre de cas et l’assouplissement des mesures sanitaires, les pompiers ont eu l’idée de faire un grand rassemblement de tous les soldats du feu bruxellois le samedi 28 août sur la place Terdelt à Schaerbeek. "Nous organisons une sorte de Family Day, avec un barbecue et une pétanque, avec les pompiers et leurs familles, poursuit le sergent. Avec cette fête, nous avons envie de nous retrouver mais aussi de dire merci aux travailleurs de l’ombre, aux agents des services administratif et technique. C’est une manière aussi de saluer les anciens. Beaucoup de nos collègues sont partis en pension sans pouvoir faire de fête de départ. Tous ceux-là seront présents avec nous." Un minimum de 300 personnes sont attendues ce jour-là, mais cela peut être le double.

Les pompiers privatisent la place pour cet événement. La première partie de la journée est réservée au Siamu (Service d’incendie et d’aide médicale urgente) et se veut intime. La seconde partie, à partir de 14 heures, est ouverte au public. Tous les véhicules de secours, comme la grande échelle ou l’autopompe, seront sur place. L’école des cadets sera également représentée. Les pompiers ouvriront leurs véhicules aux petits et aux grands et feront des démonstrations. "À partir de 14 heures, nous allons accueillir les Bruxellois qui souhaitent découvrir notre belle profession, explique Thierry Bergen. Pompier est un métier abordable, ouvert à la diversité. Nous voulons valoriser notre métier, les hommes et femmes qui travaillent à Bruxelles."

"Il n’y a pas que les services incendie chez les pompiers, souligne le sapeur-pompier Cédric De Troetsel. Nous faisons tellement d’autres choses. Peu de personnes le savent. Toutes nos spécialités seront représentées dans des stands samedi 28 août."

L’autre petit plus de ce Family Day est l’achat de cadeaux pour les enfants malades. "La somme que nous n’aurons pas dépensée dans l’organisation sera utilisée pour acheter des cadeaux aux enfants malades, ajoute le sapeur-pompier. Nous irons déposer ces cadeaux nous-mêmes aux enfants à l’hôpital."