La Région a enlevé les six corbeilles intelligentes qu'elle avait en test, malgré des résultats positifs.

Ce mercredi matin au Parlement, le député libéral David Weytsman a interrogé Alain Maron (Ecolo), ministre de l'Environnement, sur l'utilisation de l'intelligence artificielle dans la gestion des déchets par Bruxelles Propreté. "La quantité de déchets produite chaque année en Région bruxelloise est d’environ 350 kg par habitant. La Région doit donc trouver un équilibre entre les différentes solutions écologiques, dont le coût de traitement doit rester acceptable. Pour combiner propreté publique et valorisation des déchets, l’intelligence artificielle peut offrir des solutions tangibles aux défis environnementaux et maximiser l’efficacité des processus de gestion des déchets d’aval en amont."

Parmi les possibilités offertes par ces nouvelles technologies : les poubelles dotées de l'intelligence artificielle. En 2014, Bruxelles Propreté a effectué un test avec six corbeilles dites intelligentes de la marque Bigbelly. Ces poubelles, munies de panneaux solaires, compactent les déchets. Elles sont aussi équipées de capteurs permettant de connaître, en temps réel, leur taux de remplissage. Depuis, ces six corbeilles ont cependant été enlevées. "Bien que les résultats opérationnels de ce test aient été positifs, le coût prohibitif d'environ 6 000 euros hors TVA par poubelles et hors maintenance a été considéré comme un frein majeur à la généralisation du système", explique le ministre.

Certaines communes, dont la Ville de Bruxelles, Anderlecht et Jette ont acheté ce type de corbeilles intelligentes. "Vu l'investissement que représente leur achat et leur maintenance, leur nombre reste très limité et leur implantation réservée à des endroits très spécifiques, comme le piétonnier. Bruxelles Propreté ne prend donc pas pas de mesure spécifique pour les encourager." L'agence régionale prépare en revanche l'acquisition de capteurs de taux de remplissage qui devraient permettre l'optimisation des tournées de collecte des déchets.

Alain Maron a par ailleurs indiqué que la modernisation du centre de tri Recyclis, situé à Forest, incluera l'emploi de nouvelles technologies. "Le cahier des charges comprend des éléments de modernisation, c'est-à-dire la possibilité d'utiliser des machines automatisées dont certaines seront capables d'utiliser les applications de l'intelligence artificielle pour identifier les matériaux à trier."