Enrico et Victoria, citoyens sanpétrusiens, vont pouvoir partir en vacances en Italie. Leurs chattes, Kitty et Nerina, seront entre de bonnes mains. Ils sont passés par la "conciergerie de quartier" BCQ pour trouver le candidat idéal.



“Au début, la conciergerie visait les personnes isolées ou fragiles, mais la demande est telle que l’on a dû élargir". Pierre Demolin est chargé de la coordination de la conciergerie de quartier. “On a fait un essai à Etterbeek. Depuis quelques mois on est à Woluwe-Saint-Lambert et depuis deux semaines à Woluwe-Saint-Pierre.” Le concierge est chargé de rencontrer les bénéficiaires et de trouver la personne idéale pour répondre à leurs demandes.

(...)