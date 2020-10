Ce prêt vise à mobiliser l’épargne privée au profit du financement des PME bruxelloises et ainsi assurer à court-terme un renforcement de leurs fonds propres. Concrètement, le prêt Proxi doit permettre aux particuliers de prêter de l’argent aux entrepreneurs bruxellois tout en bénéficiant d’avantages fiscaux sous la forme d’un crédit d’impôt et d’une garantie. Dès le 15 octobre, les premiers prêts Proxi pourront être conclus et enregistrés auprès du Fonds bruxellois de garantie.

Tous les indépendant(e)s, PME et associations ayant une activité économique de la Région bruxelloise peuvent être éligibles à ce dispositif pour une durée de cinq ou huit ans. Le taux d’intérêt du prêt est compris entre minimum 0,875% et maximum 1,75% (taux légal en vigueur en 2020). L'emprunteur affecte les fonds prêtés exclusivement à la réalisation de l'activité de son entreprise. L’entreprise peut emprunter au maximum de 300 000 euros.

La personne qui prête peut investir par entreprise un maximum de 75 000 euros par année fiscale avec un maximum absolu de 200 000 euros. Le prêteur bénéficie d’un crédit d’impôt annuel de 4% du montant prêté pendant les trois premières années, puis de 2,5% pour les années suivantes. Si l’emprunteur n'est pas en mesure de rembourser (faillite,…), le prêteur récupère 30 % du montant restant dû grâce à un crédit d'impôt unique. Le prêt est subordonné, tant aux dettes existantes qu'aux dettes futures de l'entreprise.

Concrètement, prêteurs et emprunteurs devront signés un acte de prêt. Celui-ci sera établi à l’aide du formulaire modèle que le Fonds bruxellois de garantie met à disposition. Par ailleurs, des plateformes mettant en relation prêteurs et emprunteurs pourront faciliter la conclusion de prêts Proxi entre emprunteur et prêteur.