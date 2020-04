Chaque jour, des dizaines de puéricultrices assurent une garde pour les enfants dont les parents, travaillant généralement dans les soins de santé, ne peuvent s'occuper. Sans le vouloir, elles se retrouvent ainsi en première ligne face au virus. Une situation pas toujours facile à vivre. "Il y avait beaucoup de craintes, surtout au début. On a mis en place des tournantes pour que les puéricultrices qui ne sont pas en binôme ne se croisent pas et on veille à ce qu'un seul parent à la fois n'entre dans les locaux, explique