Le jury de la cour d'assises de Bruxelles a établi, mardi peu après minuit, que les quatre accusés étaient coupables de coups et blessures ayant entraîné la mort sans intention de la donner sur Jean-Marie Monzibila. Cet homme de 35 ans avait été découvert mort, gravement mutilé, dans le Bois de la Cambre à Bruxelles, le 1er septembre 2009. Le jury a également déclaré que pour deux des accusés les coups ont été prémédités.

Le jury a suivi en tout point la thèse de la défense de Mathieu Delouvroy, représentée par Me Virginie Taelman, en reconnaissant que cet accusé, en aveu de coups sur la victime, était coupable de coups et blessures volontaires ayant entraîné la mort sans intention de la donner et sans préméditation.

Il a par ailleurs reconnu David Browet coupable de la même qualification, bien que son avocate, Me Mona Giacometti, avait plaidé l'acquittement.

Concernant Alexandre Dusart, défendu par Me Abdelhadi Amrani et Me Didier de Quévy, et Singaoku Kale, défendu par Me Cédric Moisse et Me Valérie Ballieux, qui plaidaient tous deux l'acquittement, le jury les a reconnus coupables de coups et blessures volontaires ayant entraîné la mort sans intention de la donner, avec préméditation.