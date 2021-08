Ce dimanche, le Summer Pop, installé à l’Avenue de Versailles à Neder-Over-Heembeek, a accueilli deux joueuses des Red Flames, l’équipe nationale de football féminin, pour une rencontre avec des jeunes joueuses du quartier.

Charlotte Tison et Sakina Ouzraoui Diki sont arrivées vers 14h30 dans le village itinérant organisé par la Ville de Bruxelles. Leur objectif est de promouvoir le sport autant pour les filles que pour les garçons. “On est très contente de passer ce moment avec ces jeunes joueuses. On veut montrer que le sport est accessible à tous et qu’il faut accepter le sport féminin”, explique la Charlotte Tison, Red Flames et joueuse au RSC Anderlecht.

© Charlotte Egli

L’échevine de la culture Delphine Houba était également présente à l’évènement. “Le sport est un vecteur idéal dans les évènements de quartier comme le Summer Pop. On veut rappeler que les femmes ont leur place, et que le sport n’est pas réservé qu’aux hommes”, explique-t-elle. Elle ajoute que les espaces publics comme celui de l’Avenue de Versailles doit pouvoir accueillir autant les femmes que les hommes. “On souhaite de plus en plus mettre en avant les femmes artistes, les femmes athlètes,… On voit que les mentalités commencent à changer mais on est quand même en 2021 et ce n’est pas encore assez”, explique l’échevine. Marina Bresciani, Communication Advisor chez Brussels Major Events, ajoute que la Ville de Bruxelles souhaite mettre en avant depuis quelques années le sport féminin pour lutter contre les discriminations dans le sport.

Les Red Flames se sont prises au jeu et ont entamé un match avec l’équipe de jeunes filles, membres du Futsal BXL NOH et de l’association sportive Brussels City. Alia, Chaymaa et Yasmine, âgées entre 10 et 11 ans, affichaient un visage ravi devant les deux invitées. “On a été super surprise quand on nous a dit qu’elles venaient jouer avec nous. Ça m’a vraiment fait plaisir parce que c’est la première fois qu’on les voit en vrai”, explique Alia. Les filles, qui ont notamment suivi la coupe du monde féminine en 2019, ont pu poser des questions techniques aux Red Flames et observer leur jeu.

© Charlotte Egli

Pour Charlotte Tison, il est d’autant plus important de conscientiser dès le plus jeune âge sur la légitimité sur sport féminin, surtout suite aux propos homophobes récents d’un journaliste à propos des Belgian Cats. “Quand on entend ça, ça nous désole mais on ne doit pas se démotiver et se concentrer sur la bonne communication aux jeunes”, explique-t-elle.

Ce dimanche signe le dernier jour du Summer Pop de Neder-Over-Heemeek qui déménage à présent pour son dernier week-end à la place Anneessens du jeudi 12 au dimanche 15 août.