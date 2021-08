Les refuges animaliers bruxellois à bout : "Les demandes d’abandon sont de plus en plus nombreuses" Bruxelles Ro.Ma. © DEMOULIN BERNARD

Les centres animaliers de la capitale font face à une augmentation des abandons. Nombreux sont en capacité maximale et refusent les animaux. Les causes : les vacances et l’après-confinement. Voici les animaux et les races les plus abandonnées.