C’est souvent une madeleine de Proust, un marché au matin. À Anderlecht, il s’accommode d’une odeur particulière puisque, dès 10h30 déjà, les brochettes de kefta sont déjà lancées sur les braises des barbecues du marché annuel d'Anderlecht, dont c'est le grand retour après l'annulation de l'an passé pour cause de crise sanitaire. C’est donc le grand retour des marchants de casseroles qui parlent fort et sans arrêt dans leur micro, des échoppes à vêtements et des pâtisseries.

"Nous n’avons pas de magasin fixe, nous sommes des marchands ambulants, alors revoir du monde comme ça, ça nous manquait, c’est notre métier." Le couple Rogister vend du massepain et d’autres produits gourmands, ils ont repris le travail il y a deux mois. Habitués aux marchés bruxellois, les créateurs des "Saveurs de demain" doivent agrandir leur panel de points de vente pour relancer l’activité. "On commence à faire des braderies un peu partout, plus que d’habitude. Mais les choses reprennent, les gens sont contents et donc nous aussi."

Les commerçants du bas de la rue Wayez lésés.

Le marché annuel d’Anderlecht a beau être une institution, il n’échappe pas aux restrictions sanitaires, sous ordre de police. Guy Wilmart, l’échevin anderlechtois en charge des Evènements, concède que ces restrictions ont amputé le marché. "On a dû restreindre un peu le périmètre, obliger le port du masque et instaurer un sens de circulation. Bien sûr ce n’est pas comme en 2019, mais c’est déjà mieux qu’en 2020 puisqu’il n’y avait rien."

De l’autre côté du trottoir, le bourgmestre Fabrice Cumps, un petit snack apéritif à la main, montre tout autant d’optimisme. Il s’adresse à l’assemblé lors d’une discussion informelle : "C’est vrai, c’est dommage pour la rue Wayez qui n’est pas entièrement consacrée au marché. Mais elle sera occupée pour d’autres marchés. On y fera le marché annuel tous les mois !" La terrasse trinque à cette bonne nouvelle, en particulier les commerçants qui se voient félicités par les élus avant de s’auto-congratuler pour une préparation express de l’évènement, dans laquelle ils ont été impliqués.

15 promeneurs ont profité de la présence du vaccibus.

"La police estimait que l’on devait démarrer le marché à la rue de Douvres et non pas au canal comme on le faisait habituellement. Il a fallu réorganiser les choses, mais quand je vois le résultat, je pense que l’objectif est atteint", confirme Guy Willmart. Objectif atteint en ce qui concerne les règles sanitaires, en effet, une écrasante majorité de la population présente sur le marché porte le masque, sous le regard policier qui veille au grain. Et puis, ce réaménagement a également entraîné de nouvelles activités sur le marché anderlechtois. Toute la journée, des spectacles pour petits (et grands) sont donnés place de la Résistance, des déambulations impressionnantes fendent la foule et le RSC Anderlecht organise des petits matchs en un contre un.

La dernière attraction, elle, est nouvelle mais bien connue. Le Vaccibus était présent aux alentours de la station Saint-Guidon. À 11h30, une quinzaine de personnes s’y était présentée afin de recevoir une dose. Le marché reprend, mais le Covid n’est pas encore oublié. Un vaccibus qui devrait éviter d’instaurer un passe sanitaire, espère Guy Wilmart, mais qui sait d’avance que "des décisions seront prises si nécessaires" à ce sujet.