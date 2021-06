Les riverains du parc Annie Cordy ne veulent pas de la serre urbaine : "C'est de l'humain dont on a besoin, pas des briques et des vitres" Bruxelles J.Bo © GUILLAUME JC

Axel Scaron sort une table à l'arrière de son garage, dans l'impasse Taquet. En face, derrière une clôture faite de palettes, il y a le potager de Carlo qu'il loue aux chemins de fer depuis des dizaines et des dizaines d'années. A cet emplacement, la Ville de Bruxelles et Beliris prévoient d'installer une serre urbaine de 500 m². Cette serre s'intègre dans le projet d'aménagement des abords de l'ancienne gare de Laeken géré par Beliris qui, lui-même, s'imbrique dans le contrat quartier durable Bockstael de la ville de Bruxelles. "Le terme serre urbaine est apparu très récemment, indique Cédric Dartois, riverain et porte-parole des Amis du Parvis. Au début, il était question de jardins potagers collectifs puis, tout à coup, on parle de serre, ce sont deux choses différentes".