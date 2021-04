Parmi les richesses de la cuisine orientale, s’il y a bien une délicatesse qui chatouille autant mes papilles que mon imagination, c’est assurément le monde des dim-sum. Pour mémoire, au départ, ces derniers sont de petites bouchées typiques de la cuisine cantonnaises et qui sont le plus souvent cuites à la vapeur dans des récipients en bambou. Dans la grande tradition, ces mets d’une grande variété étaient servis dans des maisons spécifiques où, poussés par des hôtesses, circulaient des chariots chargés de petits paniers à vapeur, chacun se servant au passage au gré de ses envies et de son appétit et l’addition était faite sur base du nombre de paniers se trouvant sur la table en fin de repas.