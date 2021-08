Elles font environ 900 kilogrammes chacune. Les seize statues de l’église Saint-Joseph viennent d’être minutieusement retirées de la façade dans le cadre de la rénovation de l’édifice. "C’est un miracle qu’une de ces statues ne soit pas tombée auparavant", nous raconte l’architecte Romuald Casier de l’Atelier ARC Architecture et Patrimoine en charge du chantier.

Alerté par les responsables de l’église, le bureau a récemment commencé à étudier cette façade dans le cadre de sa restauration et a constaté des fractures, notamment au niveau des pieds des statues. "On a donc demandé l’autorisation urgente pour descendre ces statues."

Bâti entre 1842 et 1849 dans le cadre de l’expansion de la métropole bruxelloise, l’édifice situé dans le square Frère-Orban accueille aujourd’hui la Fraternité sacerdotale Saint-Pie-X. Un mouvement "traditionaliste" et souvent qualifié d’"intégriste", qui ne reconnaît pas le Concile Vatican II et, par exemple, donne toujours la messe en latin.

Rénover la façade

La dernière statue a été descendue ce vendredi à l’aide d’une grue. Les 16 œuvres d’art, ainsi que la croix de 2,7 tonnes, vont désormais être restaurées par des spécialistes, et également étudiées en profondeur. "Personne n’a sans doute pu les voir de si près depuis 1849", explique Romuald Casier.

Il est d’ailleurs actuellement difficile d’identifier avec précision les personnages représentés sur ces statues. D’après les premières observations, les anges représenteraient des corporations de métiers (charpentiers, maçons…) et les huit saints pourraient bien être les quatre pères de l’Église latine et ceux de l’Église orientale.

Outre les statues, la façade entière va être rénovée à l’identique. "Les pierres subissent une dégradation naturelle. Il faut donc les restaurer. Mais on ne va rien changer à l’aspect."

Plusieurs millions

Ce chantier de grande ampleur a bien sûr un coût. "Cela peut se chiffrer à plusieurs millions", estime l’architecte. Ce bâtiment de culte étant classé, des subsides allant jusqu’à 80 % sont attendus. Pour le reste, la Fraternité se dit optimiste. "On fait confiance à saint Joseph, le patron des artisans et le patron de cette église", indique l’abbé Pascal Hennequin.

Cette rénovation devrait normalement durer jusqu’en 2024.