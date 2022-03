Dès le 15 avril prochain, les Serres royales de Laeken seront à nouveau ouvertes au public pendant trois semaines consécutives, comme chaque printemps. Cette année, toutes les serres seront ouvertes ainsi que l’accès au parc comme l’an dernier. La partie extérieure n’était à la base pas ouverte au public mais depuis le Covid, les responsables ont décidé de la maintenir dans la visite. Les nocturnes font aussi leur grand retour les vendredi, samedi et dimanche, ainsi que le lundi de Pâques. "Nous accueillons en moyenne 100 000 personnes par an", nous explique Jean-Yves André, le régisseur du domaine de Laeken.

Jusque-là, les jardiniers travaillent d’arrache-pied pour que tout soit prêt. Yohan Lauwers est le jardinier responsable des Serres. Il y travaille depuis 34 ans. "Nous travaillons pour que toutes les fleurs soient prêtes à fleurir durant l’ouverture au public", explique-t-il. Marjorie Cordivani, employée depuis 8 ans, est la première femme à avoir été engagée pour travailler dans les Serres. Elle aussi s’attelle à préparer les parterres pour dans trois semaines. "Je me suis très bien intégrée dans l’équipe, et j’aime beaucoup ce que je fais", nous dit-elle. Nous avons ensuite suivi Michael, qui finissait de tailler un Sophora Japonica dans le parc du domaine. Celui-ci y travaille depuis 8 ans et demi. "Le jardin et les Serres ont besoin d’un travail régulier toute l’année, et pas seulement maintenant", explique-t-il. C’est en effet une équipe de 23 jardiniers dans le parc et de 15 jardiniers dans les Serres qui s’occupent des 196 hectares du domaine royal de Laeken.

La vente de tickets pour la visite se fait uniquement sur internet à partir de ce vendredi 25 mars. En journée, les visiteurs pourront effectuer une promenade courte d’1h30 ou longue de 2h30. "Cette année, c’est le plus grand tour qu’on a jamais eu comme visite", nous confie Jean-Yves André. La visite à l’intérieur commence sur le Plateau des Palmiers avec le Débarcadère, la Serre des Palmiers, la Serre des Azalées, la galerie des Géraniums, la Serre de Diane et la Serre Miroir. On arrive ensuite aux plus grandes Serres: la Serre de l’Embarcadère, la Serre du Congo, la coupole du Jardin d’hiver et enfin l’Orangerie.

Pour la petite histoire, les Serres de Laeken ont été construite sous le règne de Leopold II. Elles sont l’oeuvre de l’architecte Alphonse Balat et réalisée à la fin du 20e siècle. A présent, c’est l’organisme indépendant, Donation Royale, crée en 1930, qui gère cette donation. Il gère la gestion et l’entretien quotidien des serres et du parc. Le domaine de Laeken est d’ailleurs la résidence des souverains belges depuis 1830.