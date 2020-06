Le terrain synthétique du centre sportif des Croix de Guerre a été aspiré de ses billes de pneus ce matin.

Environ 16 tonnes de micro-billes de pneus. Voici ce que l'entreprise mandatée par la Ville de Bruxelles a retiré du terrain synthétique du centre sportif Croix de Guerre à Laeken ce matin. L'opération d'aspiration se déroule en trois phases afin que le terrain synthétique soit complètement vierge de ces billes de pneus nocives pour l'environnement.

Cette mesure prise dès le début de la législature communale coûtera 1,6 million d'euros à la Ville de Bruxelles. "Dès que je suis entré en fonction, j'ai commandé une étude sur la dangerosité pour la santé et l'environnement de ce type de matériau", explique l'échevin bruxellois des Sports Benoît Hellings (Ecolo). "L'étude n'a pas prouvé que cela représentait un danger pour la santé des joueurs mais l'impact pour l'environnement est indéniable."

Les six terrains de football synthétiques équipés de billes de pneus seront aspirés puis équipés de billes de liège. Le chantier sera terminé d'ici la fin de l'été, promet l'échevin Ecolo. Les billes de pneus seront recyclées.

© DEMOULIN BERNARD

Les billes de liège présentent l'avantage de ne pas polluer le réseau d'égouttage. Elles nécéssitent néanmoins un entretien plus intense que les billes de pneus. Il faut en effet brosser après chaque utilisation et rajouter du matériau régulièrement notamment sur les zones des points de pénalty ou les six mètres. Plus légères, ces billes de liège ont tendance à s'éparpiller plus rapidement. Dont coût : 15 000 euros par an et par terrain en entretien.

Afin de pousser la logique écologique au maximum, un système de récupération des billes de liège a été mis en place sur le tout nouveau terrain des Croix de Guerre. Ces billes sont ainsi récupérées juste avant le système de décantation des eaux de pluie. Elles sont ensuite réinjectées sur le terrain synthétique.