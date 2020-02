Les écoles de Saint-Gilles franchissent un pas supplémentaire en matière de gratuité scolaire. La commune a en effet décidé de rendre les sorties scolaires entièrement gratuites pour les classes d’accueil et de première maternelle dès cette année scolaire. Ensuite, ces sorties et activités deviendront progressivement gratuites pour les années supérieures.

La majorité communale a fait de la gratuité scolaire l’une de ses priorités. "Depuis la rentrée 2019/2020, la commune de Saint-Gilles fournit tout le matériel scolaire nécessaire aux élèves, de la maternelle au secondaire, de manière à ce que les familles ne doivent pas intervenir financièrement. Cet investissement est la réalisation d’un engagement de majorité qui se donne comme feuille de route la gratuité dans l’enseignement communal", affirme Jean Spinette (PS), échevin de l’Enseignement.

Avec ces mesures, la commune de Saint-Gilles va bien au-delà des mesures imposées par la Fédération Wallonie-Bruxelles (FWB) en matière de gratuité scolaire.

"La gratuité scolaire est inscrite dans la Constitution mais on sait que dans les faits, c’est loin d’être le cas. La FWB a décidé de prendre des mesures pour tendre vers la gratuité et chaque école reçoit dès cette année 60 euros par élève de première maternelle pour les fournitures scolaires. L’année prochaine, la mesure s’étendra aux deuxièmes maternelles et l’année d’après, aux troisièmes. En fournissant le matériel scolaire jusqu’en secondaire, la commune de Saint-Gilles va encore plus loin", détaille Jean-François Mahieu, porte-parole de la ministre de l’Éducation Caroline Désir (PS).