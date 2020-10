Comme les fameux speed-dating pour trouver son amoureux, Bruxelles Environnement et visit.brussels ont organisé ce lundi, dans le pôle d'activité économiques urbaines Be-Here de Laeken, le premier site de rencontres pour professionnels de l'alimentation bruxellois. Les producteurs, transformateurs et grossistes ont eu l'opportunité de s'entretenir pendant 15 minutes avec les restaurateurs, les professionnels du secteur MICE (Meeting, Incentive, Conferences et Events) et les gestionnaires de cantine.

Pour séduire, les producteurs de céréales, produits laitiers, viande ou fruits et légumes doivent répondre aux critères good food, soit un système alimentaire durable en circuit court. Ils doivent s'appuyer sur une production locale et respectueuse de l’environnement. Ils doivent aussi valoriser les produits locaux et de saison, tout en réduisant le gaspillage.

L’objectif de l'événement est également d'encourager les gestionnaires de cantine, organisateurs d'événements ou gérants de restaurant de favoriser le circuit court et les producteurs de chez nous. C'est également l'occasion pour Bruxelles Environnement et visit.brussels de soutenir ce secteur malmené par la crise sanitaire.

Pour les organisateurs la journée a été couronnée de succès et les participants se sont réjouis de l'initiative.