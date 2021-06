Délogés de leur occupation à Saint-Josse la semaine dernière, les syndicats du non marchand bruxellois ont remis le couvert ce jeudi en installant devant le siège du gouvernement régional.

Pour rappel, jeudi dernier, les syndicats du non marchand ont installé un campement devant le cabinet du ministre bruxellois du Budget Sven Gatz. L'action, qui a commencé à 13h, devait se poursuivre jusqu'au lendemain mais la police a procédé à l'évacuation des lieux dès 23h30. Il n'y a pas eu d'arrestation mais les trois syndicats ont dû démonter leurs tentes et tonnelles et remballer leur grande banderole portant l'inscription 100 millions.

Les syndicats demandent en effet 100 millions d'euros pour revaloriser les métiers des travailleurs du non marchand bruxellois. Plus de 150 personnes étaient présentes à l'ouverture du camp. Une vingtaine d'entre elles sont restées dormir sur place. Leur objectif était de maintenir une occupation pendant 24 heures.